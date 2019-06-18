Суд ЕС счел незаконными сборы за проезд по автомагистралям в ФРГ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Европейский суд постановил, что сборы за проезд по скоростным автомагистралям в Германии являются незаконными, поскольку нарушают права водителей из других стран ЕС, передает Associated Press.

Рассмотрение дела инициировала Австрия. Она подала жалобу на ежегодные сборы в размере до €130 ($146), посчитав их дискриминационными по отношению к водителям не из ФРГ.

Сборы являются обязательными для всех водителей, их размер зависит от размера и типа транспортного средства. Однако, поясняет агентство, водители из Германии имеют право подать заявку на возмещение затрат.

Как отмечает Associated Press, решение Европейского суда означает, что Германии придется отказаться от существующей системы оплаты проезда по скоростным автомагистралям или пересмотреть ее.

Министр транспорта Австрии Андреас Рейнхардт приветствовал решение суда, назвав его победой не своей страны, а Европейского Союза в целом. "Поскольку я являюсь убежденным европейцем, я считаю, что это решение Европейского суда действительно хорошо для Евросоюза и сообщества", - сказал он журналистам в Вене, назвав это "сигналом справедливости для Европы".