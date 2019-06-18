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Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на $250 млн

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму $250 млн, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона на цели усиления обороны, сообщает украинское посольство в Вашингтоне.

"Таким образом, в Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в том числе стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году закона о национальной безопасности", - говорится в фейсбуке посольства Украины в США.

В сообщении отмечается, что соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказание услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года.

"Нынешний пакет помощи по безопасности предусматривает предоставление нашему государству как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских сил Вооруженных сил Украины", - отметили в посольстве и поблагодарили американских партнеров за продолжающуюся мощную поддержку "в борьбе с российской агрессией".

В свою очередь американские СМИ также сообщили о намерении Пентагона выделить $250 млн на оказание помощи Украине в военной сфере. "Министерство обороны США передаст Украине $250 млн для обучения (военных - ИФ) и закупки вооружения", - пишет агентство Bloomberg.

Телеканал Fox News отмечает, что эти деньги, в частности, пойдут на закупку снайперских винтовок, реактивных гранатометов, противоартиллерийских РЛС.

На прошлой неделе сообщалось, что проект военного бюджета США на 2020 финансовый год предусматривает выделение как раз $250 млн Украине "на инициативу по содействию безопасности" и на поддержку украинских Вооруженных сил.

Украина США

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