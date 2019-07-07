Киев впервые запросил военное оборудование через программу Минобороны США

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Украина впервые обратилась с запросом о приобретении военного оборудования через программу продажи Минобороны США, сообщил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.

Он отметил, что американская сторона начинает процесс рассмотрения запроса Киева.

"Я рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Министерства обороны США", - приводит его слова пресс-служба посольства США на Украине в твиттере.

Тейлор подчеркнул, что США твердо поддерживают суверенитет, территориальную целостность и реформирование оборонного сектора Украины.

В сообщении не уточняется, какое именно военное оборудование Киев намерен приобрести у Соединенных Штатов.

Ранее Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на $250 млн.