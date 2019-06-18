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Корью на Украине с начала года заболели более 54 тыс. человек

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - На Украине с начала 2019 года корью заболели 54065 человек, из них 28626 детей, сообщается на сайте Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, с 7 по 12 июня 2019 года корью заболели 967 человек, в том числе 531 ребенок.

За отчетную неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киевской (110 больных, из них 64 ребенка), Харьковской (97/34), Тернопольской (80/57), Львовской (64/37) областях и Киеве (87/40).

Министерство здравоохранения Украины призвало департаменты здравоохранения Ровненской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где наблюдается наибольшее количество больных корью, усилить меры противодействия болезни и повысить уровень иммунизации.

Украина

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