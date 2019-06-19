Оксфорд получил крупнейшее в истории британских университетов пожертвование

Миллиардер из США Стивен Шварцман подарил университету $188 млн

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Глава американской инвестиционной компании Blackstone Group миллиардер Стивен Шварцман пожертвовал Оксфорду 150 миллионов фунтов ($188 млн). Как отмечает BBC, это рекордное пожертвование в истории британских университетов.

Деньги получит новый институт, который займется изучением искусственного интеллекта и связанных с его разработкой этических и социальных проблем. Также на эти средства будет создан центр гуманитарных дисциплин, который назовут в честь Шварцмана.

В отличие от других крупных жертвователей Шварцман не является выпускником Оксфорда, отмечает Guardian. Миллиардер рассказал, что решил помочь университету по просьбе его вице-канцлера Луизы Ричардсоне, а также на волне воспоминаний от посещения Оксфорда в 1963 году.

"Я посетил Оксфорд, когда мне было 15 лет. Это было то, что мы тогда в США называли "туры тинейджеров", когда вас отправляли путешествовать по Европе в надежде, что вы станете немного цивилизованней. Живо помню поездку в Оксфорд, потому что до того момента я ничего подобного не видел", - вспомнил бизнесмен.

В британском правительстве пожертвование Шварцамна назвали инвестицией в Великобританию, имеющей глобальное значение, отмечает ВВС.

Стивен Шварцман занимает сотую строчку в рейтинге миллиардеров Forbes. Издание оценивает его состояние в 15,5 миллиарда долларов. Его и Руперта Мердока СМИ называли среди видных бизнесменов, с которыми новоизбранный президент США Дональд Трамп регулярно советовался. Ранее он делал крупные пожертвования разным университетам и другим образовательным учреждениям. В частности, он перечислил $100 млн Нью-Йоркской публичной библиотеке и $350 млн Массачусеттскому технологическому институту на изучение искусственного интеллекта.