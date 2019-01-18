Главные новости
В РоссииПутин согласился допустить в Керченский пролив специалистов из Франции и ГерманииВ РоссииСКР призвал не верить заявлениям террористов по поводу взрыва в МагнитогорскеВ России"Газпром-Межрегионгаз" обжалует решение о списании 9 млрд рублей долга в Чечне
В мире

Оксфордский университет временно отказался от субсидий Huawei

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Оксфордский университет на фоне претензий в области безопасности к китайской Huawei Technologies Co. приостановил получение от этой компании пожертвований и привлечение средств на исследовательские гранты, передает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление университета.

Согласно заявлению, Оксфордский университет "не будет добиваться новых возможностей для получения средств" от Huawei и связанных с нею компаний. В университете уточнили, что такое решение было принято "в связи с общественным беспокойством, проявившимся в последние месяцы".

В то же время два нынешних исследовательских проекта, запущенных при участии Huawei, будут продолжены.

В ответ в компании заявили, что ожидают от Оксфордского университета более полных объяснений, отмечает AP.

Агентство отмечает, что глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон и британская разведка в декабре прошлого года высказывали беспокойство в связи с участием Huawei в проекте создания сети 5G в Великобритании.

В миреПрокуратура США заподозрила Huawei в краже торговых секретовПрокуратура США заподозрила Huawei в краже торговых секретовЧитать подробнее

Ранее Huawei по сути лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США на фоне обвинений в том, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР. В августе правительство Австралии запретило использовать оборудование Huawei и другой китайской компании - ZTE Corp. - при прокладке сети 5G в стране. Также в ноябре прошлого года власти Новой Зеландии запретили местной телекоммуникационной компании Spark New Zealand использовать оборудование Huawei в новой 5G-сети.

1 декабря прошлого года дочь 74-летнего Жэнь Чжэнфэя - финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу - была задержана в Канаде по требованию США в связи с делом о нарушении американских санкций против Ирана, а на прошлой неделе стало известно об аресте в Польше сотрудника Huawei по подозрению в шпионаже.

В минувшую среду издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что федеральная прокуратура США проводит уголовное расследование, подозревая Huawei в краже коммерческих секретов у американских деловых партнеров, включая T-Mobile US.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Huawei, Оксфорд

Новости по теме

В мире
Глава "Нафтогаза" не исключил прекращения транзита газа через Украину в 2020 годуГлава "Нафтогаза" не исключил прекращения транзита газа через Украину в 2020 году
Владимир Путин ранее заявлял, что Россия готова полностью загрузить оба "Северных потока", "Турецкий поток", но даже при таком объеме сохраняются возможности транзита через УкраинуПодробнее
 Экс-адвокат Трампа признал, что платил за улучшение результатов опросов в его интересахЭкс-адвокат Трампа признал, что платил за улучшение результатов опросов в его интересах
"Что касается статьи о фальсификации опроса в Wall Street Journal, то, что я сделал, было сделано по распоряжению и для единственной выгоды Трампа", - заявил он в твиттереПодробнее
 СМИ сообщили, что власти США рассматривают отмену пошлин на товары из КНРСМИ сообщили, что власти США рассматривают отмену пошлин на товары из КНР
Идея министра финансов Мнучина состоит в том, чтобы успокоить рынки, а также чтобы создать условия Китаю для более серьезных уступок в торговой войнеПодробнее
 Посол КНР предупредил Канаду о последствиях в случае запрета оборудования HuaweiПосол КНР предупредил Канаду о последствиях в случае запрета оборудования Huawei
Дипломат призвал Оттаву принять "мудрое" решение при предстоящем внедрении мобильной связи пятого поколенияПодробнее
Трамп отменил поездку делегации США в Давос из-за "шатдауна"Трамп отменил поездку делегации США в Давос из-за "шатдауна"
Ранее в Белом доме заявляли, что форум посетят министр финансов, госсекретарь и министр торговлиПодробнее
 США задумались о размещении в космосе спутников-перехватчиков баллистических ракетСША задумались о размещении в космосе спутников-перехватчиков баллистических ракет
Пентагон изучит соответствующие концепции и технологии в рамках новой стратегии США в области ПРО, объявленной ТрампомПодробнее
 США разместят на Аляске новые станции перехвата ракетСША разместят на Аляске новые станции перехвата ракет
Дональд Трамп также заявил, что США далеко продвинулись в работе над гиперзвуковыми ракетамиПодробнее
 В Великобритании арестовали российский сухогруз "Кузьма Минин"В Великобритании арестовали российский сухогруз "Кузьма Минин"
Судно Мурманского пароходства арестовано за долги, сообщили в Международной федерации транспортниковПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 17 января6 фото
17 января
Фотохроника 17 января
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин согласился допустить в Керченский пролив специалистов из Франции и ГерманииВ РоссииСКР призвал не верить заявлениям террористов по поводу взрыва в МагнитогорскеВ России"Газпром-Межрегионгаз" обжалует решение о списании 9 млрд рублей долга в ЧечнеВ РоссииДва Су-34 пропали с радаров на Дальнем ВостокеВ миреПосол КНР предупредил Канаду о последствиях в случае запрета оборудования HuaweiВ миреТрамп отменил поездку делегации США в Давос из-за "шатдауна"

Рэпер Хаски пожаловался в ЕСПЧ на задержание и административный арест в Краснодаре

Рэпер Хаски пожаловался в ЕСПЧ на задержание и административный арест в КраснодареРэпера задержали в конце ноября после того, как он после отмены концерта запрыгнул на крышу автомобиля и начал исполнять одну из своих песен Подробнее

Лукашенко не будет возражать против общей с РФ валюты, если это не рубль

Белорусский президент также напомнил свои слова "белорус - это русский со знаком качества" Подробнее

Женщина погибла в результате падения снега с крыши дома на юго-востоке Москвы

Лавров назвал требования США по ракете 9М729 предлогом для выхода из ДРСМД

Оксфордский университет временно отказался от субсидий Huawei

"Ан-Нусра" заняла около 70% территории демилитаризованной зоны в Идлибе

Последняя проверка загоревшегося офисного центра в Перми выявила нарушения

В Краснодаре эвакуировали пятиэтажный дом из-за душевнобольного, угрожавшего взорвать газ

Американские СМИ узнали об аресте боксера Ковалева летом 2018 года

Двух спасенных летчиков Су-34 доставили на аэродром

Следствие оценило имущество Шестуна и других фигурантов в 2,2 млрд рублей

Путин согласился допустить в Керченский пролив специалистов из Франции и Германии

Путин согласился допустить в Керченский пролив специалистов из Франции и ГерманииМоскву не устраивает, что теперь ФРГ предлагает согласовать эту поездку с Украиной Подробнее

На заводе "Роснефти" в Иркутской области произошел пожар

В крещенских купаниях в Москве примет участие более 100 тысяч человек

Ветеран войны скончалась на Ставрополье после разбойного нападения

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 19 января

Американская Westinghouse предоставит Украине технологию производства ядерного топлива

Взрыв боеприпаса времен ВОВ привел к пожару в петербургской типографии

Лавров подтвердил готовность России к продолжению диалога по ДРСМД

Псковский музей-заповедник выступил против объединения с Изборским музеем

СКР подключится к расследованию ДТП с участием судьи в Краснодаре

Украина собралась пересмотреть около полусотни соглашений с РФ

Прокурор потребовал для участников "Артподготовки" по девять лет колонии

Власти опровергли сообщения об угрозе обрушения фасадной плитки с дома на севере Москвы

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');