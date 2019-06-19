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В Киеве погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Координатор "Информационного сопротивления" застрелился при чистке наградного пистолета

В Киеве погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Фото: страница Дмитрия Тымчука в Facebook

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Киеве нашли мертвым депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, координатора группы "Информационное сопротивление" (ИС). Об этом "Интерфаксу" и изданию "Гордон" сообщили информированные источники.

По данным собеседников "Интерфакса", следствие предварительно предполагает, что он застрелился при чистке наградного пистолета.

"Дмитрий Тымчук погиб. 40 минут назад. Чистил дома оружие и застрелился по неосторожности", – сказал источник "Гордона".

Затем эту информацию подтвердил депутат Рады Антон Геращенко.

Тымчуку было 45 лет. Он был подполковником запаса, военным и политическим журналистом, популярным блогером. С весны 2014 года он был координатором группы "Информационное сопротивление", которое собирало данные о боевых действиях в Донбассе. Также он руководил общественной организацией "Центр военно-политических исследований".

В ноябре 2018 года Тымчук оказался среди 322 граждан Украины, попавших под российские санкции.

Дмитрий Тымчук Верховная рада Киев Украина

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