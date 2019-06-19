Полиция расследует гибель Тымчука как предумышленное убийство

Следствие также не исключает версию несчастного случая

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - По факту гибели депутата Верховной рады, координатора "Информационного сопротивления" Дмитрия Тымчука полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве (статья 115 УК). Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев, его слова цитирует пресс-служба ведомства.

По его словам, среди версий случившегося рассматривается как криминальный инцидент, так и несчастный случай в результате небрежного обращения с оружием. В момент гибели Тымчука он был в квартире не один, отметил Князев. Этого человека сейчас допрашивают. Также следствие собирает показания соседей депутата.

Сколько было сделано выстрелов, начальник полиции пока не знает. Он подтвердил, что предварительной причиной гибели депутата считают огнестрельное ранение в голову.

По словам Князева, на место гибели Тымчука выезжал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Ранее о том, что Тымчук погиб, пока чистил наградной пистолет у себя дома, сообщил его друг, народный депутат Антон Геращенко.

Тымчуку было 45 лет. Он был военным и политическим журналистом и популярным блогером. С весны 2014 года он был координатором группы "Информационное сопротивление", которое собирало данные о боевых действиях в Донбассе. В ноябре 2018 года Тымчук оказался среди 322 граждан Украины, попавших под российские санкции.