Поиск

Полиция расследует гибель Тымчука как предумышленное убийство

Следствие также не исключает версию несчастного случая

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - По факту гибели депутата Верховной рады, координатора "Информационного сопротивления" Дмитрия Тымчука полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве (статья 115 УК). Об этом сообщил руководитель Национальной полиции Украины Сергей Князев, его слова цитирует пресс-служба ведомства.

По его словам, среди версий случившегося рассматривается как криминальный инцидент, так и несчастный случай в результате небрежного обращения с оружием. В момент гибели Тымчука он был в квартире не один, отметил Князев. Этого человека сейчас допрашивают. Также следствие собирает показания соседей депутата.

Сколько было сделано выстрелов, начальник полиции пока не знает. Он подтвердил, что предварительной причиной гибели депутата считают огнестрельное ранение в голову.

По словам Князева, на место гибели Тымчука выезжал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Ранее о том, что Тымчук погиб, пока чистил наградной пистолет у себя дома, сообщил его друг, народный депутат Антон Геращенко.

Тымчуку было 45 лет. Он был военным и политическим журналистом и популярным блогером. С весны 2014 года он был координатором группы "Информационное сопротивление", которое собирало данные о боевых действиях в Донбассе. В ноябре 2018 года Тымчук оказался среди 322 граждан Украины, попавших под российские санкции.

Дмитрий Тымчук Верховная рада Киев Украина

Новости по теме

Новости
Катастрофа "Боинга" под Донецком

В деле о крушении "Боинга" под Донецком появились обвиняемые. Обобщение

В деле о крушении "Боинга" под Донецком появились обвиняемые. Обобщение
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Следственная группа заявила об отказе России помогать в "деле MH17"

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Суд по делу МН17 начнется 9 марта 2020 года в Гааге

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Международное следствие объявило о поиске свидетелей по делу MH-17

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Следствие по крушению MH17 допустило, что самолет был сбит по ошибке

Следствие по крушению MH17 допустило, что самолет был сбит по ошибке
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Фигурирующие в "деле МН17" Гиркин и Дубинский отказались давать показания

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Следствие по MH17 не будет требовать экстрадиции фигурантов дела из РФ

Следствие по MH17 не будет требовать экстрадиции фигурантов дела из РФ

В ООН заявили о связи между убийством Хашкаджи и саудовским кронпринцем

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Гиркин заявил о непричастности ополчения ДНР к крушению MH17

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Прокуратура Нидерландов выдвинет обвинения по "делу MH17" Гиркину, Дубинскому, Пулатову и Харченко

Прокуратура Нидерландов выдвинет обвинения по "делу MH17" Гиркину, Дубинскому, Пулатову и Харченко
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');