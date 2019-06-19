В ООН заявили о связи между убийством Хашкаджи и саудовским кронпринцем

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Эксперт ООН в гуманитарной сфере Аньес Кайамар, расследующая гибель саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, рекомендовала расследовать предполагаемую роль кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в этом деле. Об этом сообщает агентство Associated press (AP).

Согласно докладу Кайамар, есть "достоверные доказательства" связи между убийством журналиста и кронпринцем, однако необходимо продолжить расследование.

"Единственный вывод сделанный - это то, что есть достоверные доказательства, заслуживающие дальнейшего расследования", - цитирует AP ее слова.

Также она призвала ООН провести полноценное расследование гибели журналиста и указала на "чрезвычайную важность" рассмотреть возможность уголовного преследования саудовского кронпринца.

Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено, хотя один из турецких политиков заявлял, что останки журналиста обнаружили в колодце в саду резиденции садовского генконсула в Стамбуле.

Расследование дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.