Саудовская Аравия заявила о противоречиях в докладе ООН о смерти Хашкаджи

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр счел, что в докладе эксперта ООН о гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи содержатся противоречия, сообщают в среду западные СМИ.

"В этом (в документе - ИФ) нет ничего нового. В докладе утверждается то, что уже было опубликовано и циркулировало в СМИ. В докладе (...) содержатся четкие противоречия и безосновательные обвинения, что вызывает сомнения в его достоверности", - написал Аль-Джубейр в твиттере.

Эксперт ООН в гуманитарной сфере Аньес Кайамар, расследующая гибель саудовского журналиста Хашкаджи, ранее рекомендовала расследовать предполагаемую роль кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в этом деле.

Согласно докладу Кайамар, есть "достоверные доказательства" связи между убийством журналиста и кронпринцем, однако необходимо продолжить расследование.

Также она призвала ООН провести полноценное расследование гибели журналиста и указала на "чрезвычайную важность" рассмотрения возможности уголовного преследования саудовского кронпринца.

Хашкаджи, работавший в американском издании Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено, хотя один из турецких политиков заявлял, что останки журналиста обнаружилив колодце в саду резиденции саудовского генконсула в Стамбуле.

Расследование дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти, в то время как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.