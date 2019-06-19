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Гиркин заявил о непричастности ополчения ДНР к крушению MH17

Международная следственная группа назвала Гиркина среди обвиняемых по делу об этой катастрофе

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о непричастности ополчения ДНР к крушению малайзийского Boeing-777 рейса МН17 под Донецком. Он сказал это "Интерфаксу".

"Никаких комментариев не даю. Могу сказать только, что ополчение Boeing не сбивало", - заявил он.

Ранее 19 июня Международная следственная группа назвала (JIT) имя Гиркина в числе четырех человек, которых считает ответственными за катастрофу этого самолета, сбитого из "Бука", и гибель 298 человек. Кроме Гиркина, представители JIT назвали Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. Прокуратура Нидерландов выдвинула им официальные обвинения по этому делу и намерена их судить.

Сергея Дубинского следователи представили как бывшего офицера российской разведки, который в 2014 году руководил разведкой ДНР. По данным Bellingcat, он был подчиненным Гиркина, являлся одним из организаторов перевозки ЗРК "Бук" и действовал под позывным "Хмурый". В 2017 году "Хмурый" в интервью Русской службе Би-би-си отверг подозрения в свой адрес и назвал выводы расследователей "попыткой натянуть сову на глобус".

Пулатова JIT cчитает заместителем Дубинского. Он присутствовал при установке "Бука" перед выстрелом по самолету.

Леонида Харченко представители группы назвали комендантом и привели запись переговоров о транспортировке "Бука" с его участием.

В январе 2018 года стало известно, что суд в США удовлетворил иск родственников 25 погибших в катастрофе MH17к к Гиркину и присудил каждому истцу по $20 млн компенсации. Ответчик тогда заявил, что не собирается платить эти компенсации.

Игорь Гиркин MH17 Нидерланды Донбасс ДНР

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