Прокуратура Нидерландов выдвинет обвинения по "делу MH17" Гиркину, Дубинскому, Пулатову и Харченко

На место крушения Boeing 777 в Донецкой области Фото: ТАСС, Зураб Джавахадзе

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Нидерландов выдвинет обвинения по делу о крушении в 2014 году "Боинга 777" рейса МН17 малайзийских авиалиний в Донбассе в отношении Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко, сообщила в среду нидерландская телерадиокомпания RTL со ссылкой на собственные источники.

По ее данным, процесс начнется 9 марта 2020 года.

Между тем Общественная телерадиокомпания Нидерландов NOS со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Украины Олену Зеркаль сообщила, что "количество причастных (к крушению рейса МН17) может быть больше".

Совместная следственная группа (JIT), в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, сообщила, что начинает уголовное преследование четырех подозреваемых по делу о крушении "Боинга". Представитель JIT на брифинге в среду заявил, что группа выдала международные ордера на арест четырех человек.

Отмечается, что фигуранты дела ответственны за крушение самолета и находившихся на борту людей, хоть сами и не нажимали на кнопку пуска ракеты.

"Эти четыре человека - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Подозреваемые Гиркин, Дубинский и Пулатов имеют российское гражданство, и по нашей информации они сейчас находятся в России. Подозреваемый Харченко имеет украинское гражданство, и мы полагаем, что он находится на востоке Украины - на территории, неподконтрольной центральным властям", - отметил другой сотрудник JIT.

"Боинг 777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Расследование и выводы

13 октября 2015 года комиссия Совета безопасности Нидерландов, которая занималась расследованием причин катастрофы лайнера, опубликовала доклад, в котором говорилось, что самолет был сбит ракетой класса "земля-воздух", выпущенной из ЗРК "Бук".

В прошлом году Нидерланды и Австралия заявили о признании результатов расследования по этому делу Совместной следственной группы (ССГ), в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина. В мае 2018 года ССГ распространила доклад, в котором утверждалось, что ракета, выпущенная по самолету малайзийских авиалиний, могла быть доставлена из 53-й зенитной ракетной бригады российской армии, расквартированной под Курском.

Россия отвергла обвинения в причастности к крушению авиалайнера.

В ноябре 2018 года родственники 55 нидерландцев, погибших в крушении рейса MH17, подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

В Малайзии не согласны

В мае 2019 года премьер Малайзии Махатхир Мохамад усомнился причастности России к гибели рейса MH17 из-за отсутствия неопровержимых доказательств. Мохамад не исключил, что ракету по пассажирскому самолету могли запустить как "повстанцы на Украине, так и украинское правительство, потому что у них есть такие ракеты".

Он отметил, что Малайзия согласна с выводами доклада по итогам расследования, но только в том, что касается типа ракеты, и того, где она была произведена. По его мнению, это не означает, что самолет сбила именно Россия. Мохамад добавил, что проводили экспертизу и готовили выводы заинтересованные стороны.