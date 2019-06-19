Поиск

США ввели санкции против НКО "Русское финансовое общество" из-за КНДР

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Минфин США сообщил в среду, что внес в санкционные списки небанковскую кредитную организацию "Русское финансовое общество".

Организация попала в санкционные списки, связанные с нарушениями режима нераспространения.

"Минфин США продолжает усиливать уже существующие санкции США и ООН против индивидуальных лиц и компаний России и в других странах, которые содействуют нелегальной торговле с Северной Кореей", - говорится в заявлении финансового ведомства США.

В пресс-релизе Минфина отмечается, что меры направлены против зарегистрированной в России организации "Русское финансовое общество" за предоставление или попытку предоставить финансовую, материальную, технологическую или какой-либо другой вид поддержки компании, которую контролирует северокорейский банк, внесенный США и ООН в "черные списки".

По данным Минфина США, с 2017 по 2018 годы эта российская организация открыла несколько банковских счетов для компании Dandong Zhongsheng, с которой Вашингтон запрещает вести бизнес.

НКО "Русское финансовое общество" (Москва) - небольшой финансовый институт, который занимается расчетно-кассовым обслуживанием юрлиц и ИП.

США Русское финансовое общество

Новости по теме

Новости

ФРС ожидаемо оставила процентную ставку в диапазоне 2,25-2,5%

YouTube задумался о выделении детского контента в отдельный продукт

Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

Суд в Киеве открыл производство по иску о незаконной регистрации новой церкви Украины

Суд в Киеве открыл производство по иску о незаконной регистрации новой церкви Украины

МИД назвал голословными выводы о причастности военных РФ к "делу MH17"

Raytheon анонсировала испытание гиперзвуковой ракеты с двигателем из 3D-печатных деталей

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Малайзия не сочла нужным обсуждать с РФ выводы следствия по "делу МH17"

Эрдоган заявил, что экс-президента Египта Мурси убили

Эрдоган заявил, что экс-президента Египта Мурси убили
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Киев поделился со следствием перехваченными телефонными звонками по "делу МН17"

Катастрофа "Боинга" под Донецком

В деле о крушении "Боинга" под Донецком появились подозреваемые. Обобщение

В деле о крушении "Боинга" под Донецком появились подозреваемые. Обобщение
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Следственная группа заявила об отказе России помогать в "деле MH17"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');