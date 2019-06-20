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В Неваде сошел с рельс поезд с взрывоопасными веществами и гранатами

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Не менее 19 вагонов поезда, перевозившего взрывоопасные вещества, огнестрельное оружие и гранаты, сошли с рельсов в штате Невада, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на лейтенанта полиции округа Элко Кевина Маккини.

"Похоже, что некоторые вагоны, как я подсчитал, их 19, сошли с рельсов", - рассказал телеканалу лейтенант полиции округа Элко Кевина Маккини. Локомотив состава, по его словам, не попал в аварию.

Отмечается, что никто не пострадал, сейчас производится обеззараживание контактировавших с потенциально опасными веществами. Двери вагонов с оружием и гранатами остались целыми.

Причина аварии устанавливается.

Как сообщает Fox News, в Неваду поездами отправляют устаревшее оружие, а также материалы для его производства.

США Невада

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