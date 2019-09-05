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Не менее 30 человек пострадали в результате аварии с поездом в Японии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в городе Иокогама, сообщает в четверг телеканал NHK.

По данным местных властей, ранения могли получить, по меньшей мере, 30 человек.

Авария произошла около 11:40 (5:40 по Москве) в четверг на переезде линии Keikyu в Иокогаме. Грузовик после столкновения загорелся.

Причины инцидента выясняются.

Япония

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