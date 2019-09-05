Не менее 30 человек пострадали в результате аварии с поездом в Японии

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в городе Иокогама, сообщает в четверг телеканал NHK.

По данным местных властей, ранения могли получить, по меньшей мере, 30 человек.

Авария произошла около 11:40 (5:40 по Москве) в четверг на переезде линии Keikyu в Иокогаме. Грузовик после столкновения загорелся.

Pretty bad accident on the Keikyu line in Tokyo, Japan. I hope everyone is ok. #京急事故 https://t.co/U1iOMOD5eX — Dave in Osaka (@DaveInOsaka) September 5, 2019

Причины инцидента выясняются.