Филарет восстановил Киевский патриархат

В Киеве поместный собор распущенной ранее УПЦ Киевского патриархата не признал томос об автокефалии

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Фото: пресс-служба президента Украины/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Собрание, проведенное в четверг Филаретом Денисенко и названное им "поместным собором Украинской православной церкви Киевского патриархата", отменило постановление архиерейского собора УПЦ-КП от 15 декабря 2018 года о ее ликвидации.

"Поместный собор не утверждает, а отменяет постановление архиерейского или так называемого Поместного собора, поскольку это был не Поместный собор, а сбор подписей архиереев, одного священника и двух мирян об условной ликвидации УПЦ Киевского патриархата по требованию Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея. Без условной ликвидации Киевского патриархата не могло быть объединительного собора украинских Церквей 15 декабря 2018 года и предоставления томоса об автокефалии", - говорится в постановлении "поместного собора" УПЦ-КП, текст которого есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

В документе утверждается, что УПЦ-КП "зарегистрирована государственным органом и продолжает свое существование и деятельность".

Кроме того, подтверждено, что главой УПЦ-КП продолжает быть патриарх Киевский и всея Руси Филарет, "избранный пожизненно на Поместном соборе УПЦ Киевского патриархата 20-22 октября 1995 года".

В соответствии с постановлением УПЦ-КП продолжает быть собственником всех средств и имущества, приобретенного за собственные деньги или переданного госорганами или органами местного самоуправления, включая храмы, монастыри, учебные заведения. Все банковские счета являются счетами Киевской патриархии как юридического лица.

Все монастыри Киева - Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий (Михайловский), а также Николаевский (Богуславский), как и все приходы Киева, принадлежат управлению Киевской патриархии, подчеркивается в документе.

В постановлении отмечается, что томос об автокефалии, предоставленный новой церкви Украины 6 января 2019 года в Стамбуле, не соответствует уставу автокефальных Церквей, поэтому ставит УПЦ в зависимость от Константинопольского патриархата.

"Собор благодарит Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея и всех архиереев Матери-Церкви за попытку решить украинскую церковную проблему, но нас не устраивает содержание томоса об автокефалии Православной церкви Украины", - говорится в постановлении.

В документе отмечается, что действующим уставом УПЦ-КП является ее устав, принятый на соборе 13 мая 2016 года и зарегистрированный министерством культуры Украины 8 июля 2016 года.