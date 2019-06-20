Премьер Грузии прибыл в здание осажденного митингующими парламента

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в четверг вечером прибыл в здание парламента в Тбилиси, в которое пытаются прорваться митингующие, сообщили грузинские СМИ.

В здании парламента также находится глава МВД Грузии Георгий Гахария, который ранее призвал участников митинга подчиниться закону.

Между тем, глава специальной службы госохраны Анзор Чубинидзе призвал журналистов и операторов из соображений безопасности немедленно покинуть здание парламента.

В эти минуты перед зданием грузинского парламента продолжается митинг оппозиции. Митингующие временно прекратили активные попытки ворваться в здание. Во дворе здания парламента мобилизованы силы спецназа и спецтехника.

На данном этапе сведений о пострадавших в столкновениях между полицией и участниками митинга нет, однако пострадавшие есть с обеих сторон.