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Оппозиционеры возобновили попытки прорваться в здание парламента Грузии

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Участники митинга в Тбилиси вновь периодически пытаются прорваться в здание парламента, сообщили в четверг вечером грузинские СМИ.

По их данным, митингующие провоцируют охраняющих здание сотрудников спецназа на столкновение. Спецназовцы не применяют силу, несмотря на то, что митингующие пытаются отнять у них щиты и бросают в их сторону различные предметы.

В здание осажденного митингующими парламента, где находятся в эти минуты премьер-министр Мамука Бахтадзе и глава МВД Георгий Гахария, прибыл посол ФРГ в Грузии Хуберт Книрш.

Грузия Тбилиси

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