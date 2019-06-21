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Лукашенко рассказал Кадырову о мечте посмотреть на Кавказ "без помпы"

Он вручил главе Чечне орден Дружбы народов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову, что мечтает побывать на Кавказе и посмотреть его без помпы. Об этом сообщает "БелТА". Он принял Кадырова в Минске и вручил ему орден Дружбы Народов.

Лукашенко рассказал, что у него есть друзья в Ингушетии и он просил их свозить его туда и показать семейные башни. "Для меня действительно (интересно. - ИФ) побывать в таких местах без помпы, без лишних людей, посмотреть, что это за Кавказские горы, где живут мужественные люди", - сказал он.

Президент напомнил о своем хорошем отношении к чеченцам и назвал Белоруссию "родной" для Кадырова. "Даже в сложные времена, я уже часто об этом говорю, они рожали у нас в Бресте, моим именем называли своих детей. Я это очень ценю", - напомнил он.

Вручая Кадырову орден, Лукашенко поблагодарил его за помощь в освобождении из ливийского плелмени граждан Белоруссии, захваченных в 2011 году. Указ о присуждении главе Чечни ордена за вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Белоруссией он подписал в 2018 году.

Белоруссия Александр Лукашенко Чечня Рамзан Кадыров орден Дружбы народов Ливия

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