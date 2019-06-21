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Большинство украинцев проголосовали бы за вступление страны в ЕС и НАТО

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Две трети граждан Украины на референдуме проголосовали бы за вступление страны в Евросоюз и более половины - за вступление в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", обнародованные на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу.

66,2% респондентов отдали бы свой голос за вступление Украины в ЕС. Против проголосовали бы 19,3%, 8,4% отказались отвечать или не знали ответа на вопрос. Еще 6,2% украинцев заявили, что не стали бы участвовать в референдуме.

За вступление Украины в НАТО готовы проголосовать 53,9% опрошенных, 29,5% высказались бы против. Еще 5,3% не участвовали бы в референдуме, а 11,5% отказались или не знали ответа.

Исследование проводилось с 14 по 19 июня. Было опрошено 2000 респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки составляет 2,2%.

Украина НАТО ЕС

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