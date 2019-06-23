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США представили план развития палестинских территорий на $50 млрд

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Белый дом представил экономическую часть плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, предложенные меры предполагают государственные и частные инвестиции в размере $50 млрд, пишет The New York Times.

Проект под названием "Мир процветанию" на 38 страницах ставит такие задачи, как двукратное увеличение количества питьевой воды на палестинских территориях и почти трехкратный рост экспорта.

При этом издание отмечает, что план не ставит перед США конкретных обязательств. Предполагается, что большая часть инвестиций в палестинскую экономику будет поступать от стран Персидского залива. Однако неясно, как Вашингтон будет мотивировать инвесторов, избегая вопросов о стремлении Палестины к независимости и статусе Иерусалима, отмечает The New York Times.

Администрация президента США представила план перед конференцией 25-26 июня в Бахрейне, организатором которой является Белый дом. Там состоится более подробная презентация экономической части проекта.

Палестинцы сразу отвергли этот план, как и все миротворческие усилия президента США Дональда Трампа с тех пор, как в 2017 году он объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Это решение вызвало резкую критику со стороны палестинцев, а в день переноса посольства на границе сектора Газа прошли массовые протесты.

США Палестина Белый дом Дональд Трамп

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