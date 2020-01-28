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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:25

Нетаньяху лично представит Путину план Трампа по ближневосточному урегулированию

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января полетит в Москву, чтобы обсудить с президентом Владимиром Путиным план урегулирования палестино-израильского конфликта, который предложил президент США Дональд Трамп. Об этом Bloomberg сообщил представитель Нетаньяху.

Трамп должен обнародовать свой план позднее 28 января в Вашингтоне. Предполагается, что израильский премьер-министр будет при этом присутствовать. СМИ называют инициативу президента "сделкой века".

По сведениям израильских и арабских журналистов, план предусматривает окончательное разграничение между Израилем и палестинской территорией. За Израилем будут закреплены нынешние территории поселений на Западном берегу Иордана и будет сохранен нынешний особый статус Храмовой горы в Иерусалиме.

Ранее во вторник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут комментировать "сделку века", пока не ознакомятся с предложением Вашингтона.

В июле США обнародовали экономическую часть плана урегулирования, в разработке которой приняли участие советник и зять Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник США по мирному процессу на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт. Экономическая часть плана предусматривает инвестиции в размере $50 млрд в палестинскую экономику.

Дональд Трамп США Израиль Биньямин Нетаньяху Владимир Путин

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