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Кушнер назвал план США по урегулированию на Ближнем Востоке "шансом столетия" для палестинцев

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Согласие палестинцев на экономическую часть плана США по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке является обязательной предпосылкой для достижения мира в регионе, заявил на конференции в Бахрейне куратор плана, старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

"Согласие на экономический вариант - необходимая предпосылка для решения прежде неразрешимых политических проблем", - цитируют западные СМИ слова Кушнера на конференции, которую бойкотирует Палестинская национальная администрация.

При этом Кушнер назвал этот план "шансом столетия" для палестинцев. В то же время он признал, что предыдущие попытки мирного урегулирования на Ближнем Востоке пренебрегали интересами палестинцев.

Кушнер также подтвердил, что двухдневная конференция в Бахрейне не будет касаться политических вопросов, к которым придется обратиться позже. Советник описал "честное политическое решение конфликта" как вариант, который "гарантирует безопасность Израиля и уважает достоинство палестинского народа".

Ранее сообщалось, что организуемая США двухдневная конференция, посвященная вопросам привлечения инвестиций в экономику палестинских территорий, открылась во вторник в столице Бахрейна Манаме.

Реализацией плана ближневосточного урегулирования, основанного на экономических и финансовых аспектах, занимаются старший советник и зять американского президента Дональда Трампа Кушнер и спецпосланник президента США по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт. Политическая часть плана по-прежнему не обнародована.

В минувшие выходные Вашингтон обнародовал экономическую часть плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Меры, разработанные администрацией США, предполагают как государственные, так и частные инвестиции в объеме $50 млрд.

По мнению авторов, предлагаемые меры позволят создать не менее одного миллиона рабочих мест для палестинцев, а также удвоить ВВП Палестинской национальной автономии в течение десяти лет.

В частности, предполагается направить $27,5 млрд на Западный берег реки Иордан и в сектор Газа, а также вложить $22,8 млрд на проекты, которые повысят качество жизни палестинцев, живущих в Египте, Иордании и Ливане. Кроме того, предлагаются проекты в здравоохранении, образовании, энергоснабжении, сфере высоких технологий, сельском хозяйстве и туризме.

Однако палестинское руководство, не участвующее в конференции, заявило о неприятии плана, а Саудовская Аравия, которая считается одним из главных участников плана, также высказала некоторые оговорки. В свою очередь, председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что политическая часть плана гораздо важнее экономической части.

США Израиль Палестина

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