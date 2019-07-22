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Израиль готовится снести палестинские населенные пункты на западном берегу Иордана

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Израиль начал подготовку к сносу палестинской деревни Сур-Бахер, расположенной в пригороде Восточного Иерусалима за пограничным барьером, отделяющим территорию Израиля от Западного берега Иордана, сообщило агентство "Синьхуа".

В сообщениях говорится, что к пограничному барьеру под покровом ночи были доставлены бульдозеры, которые сопровождали усиленные наряд военных и полиции.

Палестинцы опасаются, что уничтожение деревни создаст прецедент для сноса других палестинских населенных пунктов вдоль барьера, который протянулся на 700 км через оккупированный Израилем Западный берег.

Верховный Суд Израиля постановил в июне, что палестинцы нарушили запрет на сооружение населенных пунктов и они должны быть снесены. Суд предложил жителям этих населенных пунктов демонтировать постройки, крайний срок для этого истек в пятницу минувшей недели.

Израиль Палестина

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