Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Депутаты парламента Киргизии в четверг большинством голосов приняли решение о снятии неприкосновенности с экс-президента Алмазбека Атамбаева за действия на посту главы государства, в которых Генпрокуратура нашла признаки коррупции, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Решение о снятии неприкосновенности с бывшего президента поддержало 103 из 120 депутатов, присутствующих на заседании. Против выступили несколько депутатов от Социал-демократической партии Киргизии, основателем которой является Атамбаев.

Заседание прошло без экс-президента, который ранее заявил, что все выдвинутые против него обвинения являются "абсурдными и необоснованными", а также "опираются на вымышленные слухи и вызваны лишь стремлением действующего президента устранить политического оппонента".

Позиция Генпрокуратуры

Генпрокурор Киргизии Откурбек Джамшитов, выступая на заседании парламента в четверг, заявил, что надзорный орган, изучил заключение специальной депутатской комиссии парламента и пришел к выводу, что, "основания подозревать Атамбаева в совершении особо тяжких преступлений на посту президента республики есть". "По пяти из шести фактов, отраженным в заключении, комиссии имеются основания для подозрения", - сказал он.

"Есть прямые показания Атаханова (бывший вице-премьер Киргизии), Саляновой (бывший генпрокурор Киргизии) и Артыкбаева (бывший министр энергетики), которые свидетельствуют о причастности Атамбаева к коррупции", - заявил генпрокурор Киргизии.

Вместе с тем, по словам Джамшитова, "если будет снята неприкосновенность с экс-президента, то это не значит, что на него сразу будет возбуждено уголовное дело, начнутся следственные действия". "И только потом, на основании всех собранных материалов и подтверждения участия экс-президента в противоправных действиях, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела".

"Помимо этого, мы должны будем вызвать на допрос Атамбаева и получить соответствующие показания", - добавил он.

В чем подозревают экс-президента

Он перечислил эпизоды, по которым генеральная прокуратура нашла признаки совершения особо тяжких преступлений: незаконное завладение участком в селе Кой-Таш, где в настоящее время находится дом экс-главы государства; незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконное обогащение (парламентская комиссия по выдвижению обвинений против Атамбаева указывала на несоответствие данных налоговых деклараций); коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также возможная причастность к незаконным поставкам угля на бишкекскую ТЭЦ.

Генпрокурор Киргизии отметил, что в действиях экс-президента по всем перечисленным эпизодам есть признаки преступлений, попадающих под статью 319 Уголовного кодекса республики "Коррупция".

Атамбаев был президентом Киргизии с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года.