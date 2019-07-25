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Опальный экс-президент Киргизии Атамбаев заявил, что не просил у Путина защиты

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев после возвращения из Москвы заявил, что очень доволен прошедшей в среду в Москве встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, но не стал раскрывать ее детали.

Он подчеркнул, что "не просил для себя никаких гарантий относительно его политического будущего в Киргизии". "Я никогда ни у кого не просил ни защиты, ни гарантий", - сказал экс-президент журналистам в четверг по прилете, отвечая на вопрос "Интерфакса". Атамбаев подчеркнул, что встреча прошла тет-а-тет.

При этом он сообщил, что на встрече с президентом РФ поднимался вопрос о судьбе его соратников, в числе которых бывший премьер Сапар Исаков и бывший мэр киргизской столицы Кубаннычбек КУлматов, находящиеся под стражей по обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. В основанной Атамбаевым Социал-демократической партии их называют "политическими узниками".

Атамбаев 24 июля на частном самолете с российской авиабазы в Канте вылетел в Москву с двухдневной поездкой. 19 июля Атамбаев сообщил "Интерфаксу", что намерен посетить Россию по приглашению "друзей". Он отметил, что надеется свободно выехать и вернуться обратно в Киргизию без риска быть задержанным.

27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента. Так бывший глава республики остался без иммунитета от уголовного преследования. Ранее Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии.

Генпрокуратурой приняты в производство ряд эпизодов, к которым может быть причастен Атамбаев. Среди них - незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него абсурдом и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы.

Киргизия Алмазбек Атамбаев

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