В Белоруссии задержали грабивших банки россиян

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Двое граждан РФ, подозреваемых в серии налетов на российские банки, задержаны в Минске, сообщили в четверг в белорусском МВД.

Россияне были объявлены в межгосударственный розыск по подозрению в участии в преступной группе, грабившей банковские отделения в Воронежской области. Предполагается, что они планировали продолжить преступную деятельность и в Белоруссии.

Установлено также, что они также собирались изготовить поддельные украинские паспорта, чтобы по ним выехать в страны Евросоюза через Украину.

МВД Белоруссии сообщило о произошедшем российским коллегам, начались переговоры о выдаче фигурантов инициаторам розыска.