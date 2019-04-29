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Создателями крупнейшей в истории Белоруссии нарколаборатории оказались россияне

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшая в истории независимой Белоруссии нарколаборатория ликвидирована под Минском, сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) страны в понедельник.

Профессионально оборудованная подпольная лаборатория, специализировавшаяся на производстве особо опасных психотропных веществ, находилась в Минском районе Белоруссии. Она была раскрыта в ходе совместной операции погранслужбы и КГБ Белоруссии, а также ФСБ России; в результате были задержаны трое граждан РФ.

"Во время проведения осмотра обнаружены и изъяты промышленное лабораторное оборудование, порошкообразное вещество белого цвета общим весом около 30 кг и различные жидкие вещества общим объемом 750 л. По заключению эксперта, представленные образцы являются особо опасными психотропными веществами альфа-PVP и альфа-PHP, а также прекурсором 4-метилпропиофенон", - рассказали в ГПК.

Предварительно установлено, что прекурсоры для изготовления психотропов и лабораторное оборудование были ввезены в Белоруссию с территории России.

Заведены уголовные дела о незаконном обороте наркотиков. За организацию нарколаборатории задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.

"Ранее в Белоруссии правоохранительными органами не выявлялись лаборатории подобного уровня оснащения и объемов производства наркотиков", - констатировали в ГПК.

Белоруссия

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