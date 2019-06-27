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Шествие с требованием отставки главы МВД Грузии мирно завершилось

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Шумное шествие нескольких сот участников акции протеста по улицам ночного Тбилиси мирно завершилось у бизнес-центра лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Несмотря на то, что самого Иванишвили на месте не было, участники акции организованно показали ему желтые карточки, как символ последнего предупреждения.

"Если Иванишвили не отправит министра внутренних дел Гахария в отставку, то ему покажут красную карточку и протестующие потребуют уже уйти Иванишвили", - заявил один из организаторов акции Шота Дигмелашвили.

По его словам, акция под требованием отставки министра внутренних дел продолжится у здания парламента в пятницу.

Грузия Тбилиси Бидзина Иванишвили

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