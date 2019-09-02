Глава правительства Грузии подал в отставку

Мамука Бахтадзе считает, что выполнил поставленные перед ним задачи

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Мамука-Бахтадзе решил уйти с поста премьер-министра Грузии. Он написал в фейсбуке, что в 2018 году его выдвинули на этот пост ради создания основной стратегии развития страны, сейчас он считает свою миссию выполненной.

Бахтадзе пообещал, что останется в команде правящей партии "Грузинская мечта". В ближайшее время он даст все необходимые комментарии журналистам. В его подробном комментарии в соцсети он называл стремление Грузии приблизиться к Европе и НАТО одним из главных принципов политики партии, а среди главных вызовов называл угрозу "российской оккупации" и бедность.

Консультации о назначении нового главы правительства продолжаются, кандидата в премьеры назовут 3 сентября по итогам политсовета правящей партии, пообещал лидер парламентского большинства Георгий Вольский. Он отказался определенно говорить о будущих кадровых перестановках в правительстве и добавил, что кандидатов на посты министров назовет кандидат в премьеры.

Ранее телекомпания "Пирвели" со ссылкой на источники сообщила о скорой отставке Бахтадзе и о том, что его заменит нынешний глава МВД Георгий Гахария, отставки которого добивались участники летних протестов в Тбилиси. Представители оппозиции уже напомнили, что считают министра ответственным за чрезмерно жесткие меры по разгону протестующих и большое количество пострадавших, и предупредили, что будут против его назначения премьером.

С 2012 года, когда "Грузинская мечта" выиграла парламентские выборы, партия сменила трех премьер-министров. Очередные выборы в парламент пройдут осенью 2020 года.