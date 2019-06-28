Путин проведет в Японии встречи с лидерами США, Британии, Франции, Кореи и ЮАР

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президента РФ Владимира Путина ждет насыщенная двусторонняя повестка "на полях" саммита "двадцатки" в Японии, в пятницу он встретится с лидерами США, Великобритании, Франции, Южной Кореи и ЮАР.

Двусторонние переговоры у Путина начнутся еще до начала "двадцатки". Первая встреча запланирована с президентом ЮАР Сивилом Рамафозой. Предыдущий раз лидеры встречались в Йоханнесбурге год назад. Помощник президента Юрий Ушаков накануне визита Путина в Японию отметил, что "внешнеполитическая координация Москвы и Претории характеризуется совпадающими или близкими походами к формированию мироустройства на принципах многополярности, уважения международного права и ведущей роли ООН".

В перерыве между заседаниями "двадцатки" Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом. Кремль подтвердил вероятность проведение переговоров двух лидеров накануне поездки Путина в Осаку.

Путин и Мэй

В пятницу пройдет первая за последние три года полноформатная встреча президента Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Последний раз они проводили переговоры 4 сентября 2016 г. в Китае на саммите "группы двадцати".

"Достигнута взаимная договоренность по соответствующим каналам о проведении этой встречи. Встреча эта важна, поскольку мы последний раз встречались с премьер-министром Великобритании тоже на одном из саммитов "двадцатки". После этого контактов не было. И даже с этой точки зрения он (контакт - ИФ) весьма важен", - сказал Ушаков.

Он предположил, что лидеры проговорят чувствительные вопросы, которых накопилось много в отношениях России с Великобританией. "Если будут найдены какие-то возможности для нового налаживания сотрудничества, мы будем только это приветствовать", - отметил представитель Кремля.

По словам Ушакова, в текущих условиях "фокус взаимодействия в торгово-экономической сфере в британском направлении смещается на профильные форумы и мероприятия, позволяющие поддерживать контакты между представителями деловых кругов". В январе-апреле 2019 г., по его словам, объем товарооборота сократился на 14,7%, составив $4 млрд, уменьшился российский экспорт на 17% ($2,8 млрд), а импорт - на 8,2% ($1,2 млрд).

"В целом, крупные британские компании, входящие в число мировых лидеров в своих отраслях, продолжают последовательно выступать за укрепление взаимодействия с российскими партнерами", - констатировал он.

Встреча с Макроном

В этот же день "на полях" "двадцатки" пройдут переговоры Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, в планах обсудить ситуацию вокруг СВПД, Сирию, а также перспективы минских соглашений с учетом действий нового руководства Украины

"Россию и Францию объединяют общие задачи - сохранение СВПД и недопущение эскалации напряженности между Ираном и США, и в регионе Персидского залива в целом", - сказал Ушаков.

Он отметил, что в центре регулярного обсуждения двух лидеров - практические аспекты политического урегулирования в Сирии.

Путин и Макрон обменяются мнениями и по другим актуальным международным проблемам. "Россия и Франция оказывают содействие урегулированию внутриукраинского конфликта, прежде всего, в рамках "нормандского формата". Общепризнанная основа мирного процесса - минский "комплекс мер", выработанный в 2015 г. Как представляется, обсуждение перспектив его дальнейшего выполнения пройдет с учетом действий нового руководства Украины", - сказал представитель Кремля.

Переговоры президентов России и Южной Кореи

Завершающей в этот день станет встреча Путина с президентом Кореи Мун Чжэ Ином, где будет обсуждаться ситуация вокруг КНДР. "Россия последовательно выступает за политико-дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского полуострова и формирования механизма обеспечения мира и безопасности в Северо-Восточной Азии", - сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что по инициативе России в 2017 году была разработана и согласована с китайской стороной "дорожная карта" урегулирования ситуации. Она предусматривает поэтапное продвижение: сначала приостановку северянами испытаний и пусков баллистических ракет, а американцами - крупномасштабных военных учений, затем переход к комплексному урегулированию, включая денуклеаризацию с конечной целью формирования в регионе коллективной системы мира и безопасности.

"Сейчас события на полуострове, в целом, развиваются в русле этого документа. Приветствуем нормализацию отношений КНДР с Республикой Корея и Америкой", - сказал Ушаков.

Диалог Россия - ЕС

Путин в Осаке планирует кратко пообщаться с рядом зарубежных руководителей, в том числе с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером. По словам Ушакова, "имеется в виду провести предметный обзор нынешнего состояния диалога Россия-ЕС, обсудить актуальные вопросы международной повестки дня".

Ушаков отметил, что одно из центральных мест в ходе беседы займет экономическая проблематика с учетом того, что Евросоюз и Россия остаются крупнейшими торговыми партнерами. Представитель Кремля обратил внимание на то, что за последние два года наблюдается рост объемов взаимной торговли, максимальные показатели которой приходились на "докризисный" 2013 год.

Помощник президента обратил внимание на то, что "есть тенденция к восстановлению контактов между Россией и странами Евросоюза, а также евроинститутами". "Подходы РФ к выстраиванию отношений с Евросоюзом остаются неизменными. Цель - налаживание взаимовыгодных отношений со странами ЕС на основе равноправия и уважения национальных интересов", - сказал Ушаков.

В субботу у Путина продолжатся двусторонние переговоры. Запланированы его встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухамедом бен аль Салманом аль Саудом.