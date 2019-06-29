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В Осаке началась встреча Путина и Меркель

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин проводит в субботу встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20 в японской Осаке.

Лидеры, поприветствовав друг друга и обменявшись рукопожатием, сели за стол переговоров. Канцлер ФРГ, которая на ряде предшествовавших официальных мероприятий чувствовала недомогание, во время встречи с Путиным выглядела довольно бодро.

После рукопожатия лидеры еще некоторое время пообщались стоя, после чего продолжили беседу без камер с участием делегаций.

Накануне российский лидер в кулуарах саммита уже кратко пообщался с Меркель.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Путин наверняка поговорит с Меркель о проведении встречи в "нормандском формате".

В пятницу Путин уже пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который позже сообщил, что на встрече обсуждался вопрос о проведении саммита "нормандской четверки" (Франция, Германия, Украина, Россия).

В субботу у Путина продолжаются двусторонние переговоры. Он уже побеседовал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Кроме того, на 29 июня в графике президента РФ запланированы встречи с коллегой из Египта Абдельфаттахом Сиси, наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухамедом бен аль Салманом аль Саудом.

Саммит G20 проходит в Осаке 28-29 июня.

Владимир Путин Ангела Меркель РФ ФРГ

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