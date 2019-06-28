Зеленский сменил главу Днепропетровской обладминистрации

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский освободил Владимира Резниченко от должности главы Днепропетровской областной администрации и назначил временно исполняющим обязанности главы администрации Дмитрия Батуру.

Соответствующие указы от 27 июня опубликованы на официальном сайте главы государства.

Батура с 2018 года являлся первым заместителем главы Днепропетровской обладминистрации.

В понедельник Зеленский отправил в отставку глав администраций Житомирской, Ровенской и Черкасской областей Игоря Гундича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца. До этого, 11 июня, он уже уволил 15 губернаторов. Ранее он заявил, что после смены президента в стране должны смениться и главы всех регионов.