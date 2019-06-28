Джимми Картер заявил, что Трамп не победил бы на выборах без помощи России

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент США Джимми Картер заявил, что нынешний американский лидер Дональд Трамп не одержал бы победу на президентских выборах 2016 года без вмешательства России, сообщает в пятницу издание The Hill.

"Нет никаких сомнений в том, что Россия вмешалась в выборы. Думаю, в случае проведения полного расследования окажется, что без вмешательства, хотя еще не определен его масштаб, Трамп фактически не выиграл бы выборы в 2016 году", - сказал Картер, выступая в Лисбурге.

"Он проиграл выборы, но занял этот пост, потому что русские вмешались", - подчеркнул он.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора Уильяма Барра, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.