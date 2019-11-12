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Самый долгоживущий из президентов США попал в больницу

Самый долгоживущий из президентов США попал в больницу
Джимми Картер и бывший лидер Кубы Фидель Кастро (2002 год)
Фото: Reuters

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на его представителя Динну Конгилео.

Картеру, который дожил до 95 лет, сделают операцию по снижению внутричерепного давления. Оно повысилось из-за падения.

Экс-президент упал как минимум в третий раз за этот год. Весной раз ему пришлось заменить тазобедренный сустав. В октябре он помогал строить ночлег для бездомных в штате Теннесси и сломал таз.

В 2015 году Картеру диагностировали рак, однако сейчас он говорит, что вылечился.

Картер стал 39-м президентом США и представлял Демократическую партию. Он находился на посту один срок с 1977 по 1981 год. В 2002 году ему вручили Нобелевскую премию мира.

Сейчас он занимается благотворительностью и иногда преподает в воскресеной школе в родном городе Плейнс в штате Джорджия.

Джимми Картер

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