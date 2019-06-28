Поиск

США направили дополнительные истребители на Ближний Восток

Переброска F-22 происходит на фоне обострения противостояния США и Ирана

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Центральное командование Вооруженных сил США перебрасывает в Катар более десяти малозаметных истребителей F-22 на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном, сообщает Associated Press в пятницу.

По данным агентства, F-22 стали прибывать на этой неделе на базу Эль-Удейд в Катаре - узловой пункт для военно-воздушных операций США в этом регионе.

Ведомство объяснило передислокацию F-22 необходимостью "защищать американские силы и интересы". Кроме того, Центральное командование ВС США подчеркнуло, что F-22 в Эль-Удейде развернули впервые.

Associated Press напоминает, что в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн". На базе также находятся четыре бомбардировщика B-52, переброшенных ранее. Кроме того, в район Персидского залива были доставлены американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились после того, как Иран сбил американский беспилотник. Иранская сторона настаивает на том, что беспилотник был сбит после вторжения в воздушное пространство страны. США называют доводы Ирана неубедительными и утверждают, что беспилотник был сбит в международном воздушном пространстве.

Иран США Катар F-22 Эль-Удейд

Новости по теме

Новости

США заявили, что атаку на саудовский нефтепровод провели из Ирака

Дальний дрон США внезапно изменил маршрут полета у черноморского побережья РФ

Дальний дрон США внезапно изменил маршрут полета у черноморского побережья РФ

ЕС объявил о запуске транзакций с Ираном через механизм INSTEX

Сенат заблокировал поправку, ограничивавшую право Трампа начать войну с Ираном

Nord Stream 2 AG отозвала в Дании первую из трех заявок по маршруту газопровода

Что произошло за день: пятница, 28 июня

Apple перенесла производство Mac Pro в Китай

Apple перенесла производство Mac Pro в Китай

Путин и Трамп не обсуждали Nord Stream 2, но говорили об украинских моряках

Путин пригласил Макрона в Россию на 75-летие Победы

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Глава МВД Грузии пообещал не впускать в страну российского депутата Гаврилова

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');