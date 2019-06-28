США направили дополнительные истребители на Ближний Восток

Переброска F-22 происходит на фоне обострения противостояния США и Ирана

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Центральное командование Вооруженных сил США перебрасывает в Катар более десяти малозаметных истребителей F-22 на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном, сообщает Associated Press в пятницу.

По данным агентства, F-22 стали прибывать на этой неделе на базу Эль-Удейд в Катаре - узловой пункт для военно-воздушных операций США в этом регионе.

Ведомство объяснило передислокацию F-22 необходимостью "защищать американские силы и интересы". Кроме того, Центральное командование ВС США подчеркнуло, что F-22 в Эль-Удейде развернули впервые.

Associated Press напоминает, что в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн". На базе также находятся четыре бомбардировщика B-52, переброшенных ранее. Кроме того, в район Персидского залива были доставлены американские зенитные ракетные комплексы Patriot.