Помпео назвал сомнительными доказательства Ирана по сбитому беспилотнику

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - США убедительно доказали, что Иран сбил американский беспилотник в международном воздушном пространстве, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

По его мнению, нарисованная от руки карта, которую продемонстрировал глава МИД Ирана Джавад Зариф, - это сомнительный аргумент в споре о том, нарушил ли беспилотник США иранское воздушное пространство.

"США убедительно продемонстрировали, что Иран сбил американский беспилотник, когда тот находился в международном воздушном пространстве. Нарисованная вручную карта главы МИД Ирана Зарифа, в которой этот факт оспаривается, - это сомнительный аргумент", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф опубликовал в своем твиттере несколько карт, на которых показал местоположение самолета в момент, когда по нему открыли огонь. Первая из опубликованных карт действительно была нарисована от руки.

At 00:14 US drone took off from UAE in stealth mode & violated Iranian airspace. It was targeted at 04:05 at the coordinates (25°59'43"N 57°02'25"E) near Kouh-e Mobarak.



We've retrieved sections of the US military drone in OUR territorial waters where it was shot down. pic.twitter.com/pJ34Tysmsg — Javad Zarif (@JZarif) June 20, 2019

Тегеран утверждает, что беспилотник был сбит 20 июня после вторжения в воздушное пространство Ирана в районе Ормузского пролива. США заявили, что дрон в момент атаки находился в международном воздушном пространстве.

После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что США были готовы нанести удар по Ирану, но он отменил его за десять минут до запланированного времени. По словам главы США, он счел возможную гибель 150 людей в результате удара несоразмерным ответом на инцидент с беспилотником.