Верховный суд Украины допустил партию Саакашвили до выборов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны по вопросу об участии партии "Рух новых сил" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили во внеочередных парламентских выборах 21 июля. Об этом говорится в фейсбуке партии.

"Друзья, Верховный Суд постановил, что апелляция ЦИК отклонена! ... "Рух Новых сил" Михаила Саакашвили" будет участвовать в выборах!" - говорится в сообщении.

Шестой апелляционный административный суд 25 июня удовлетворил иск "Руха новых сил" на решение ЦИК об отказе в регистрации кандидатов от этой партии на внеочередных выборах в Верховную Раду, отменив соответствующее постановление ЦИК от 23 июня.

23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Рух новых сил". В комиссии пояснили, что внеочередные выборы народных депутатов Украины президент назначил указом на 21 июля 2019 года. "А, следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии "Рух новых сил" вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено", - заявили в Центризбиркоме.

По информации комиссии, внеочередной партийный съезд "Руха новых сил", созванный 10 июня и утвердивший избирательный список кандидатов, "состоялся в нарушение требований устава этой партии".

В Центризбиркоме заявляли, что копию постановления ЦИК и копию протокола заседания совета партии "Рух новых сил" от 8 мая и протокола внеочередного съезда партии от 10 июня направят в Национальную полицию Украины "для осуществления проверки и в случае необходимости - принятия предусмотренных законодательством мер реагирования".