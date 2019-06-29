Поиск

ЦИК Украины зарегистрировал кандидатов от партии Саакашвили на выборы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатов от партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, сообщила гражданская сеть "Опора".

Партии удалось зарегистрировать кандидатов в депутаты в одномандатных округах и многомандатном округе, а также своего представителя в Центральной избирательной комиссии. Эту информацию подтвердил бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

Ранее сообщалось, что верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу ЦИК об участии партии "Рух новых сил" Саакашвили во внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда Киева, которое отменяет постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов от этой политсилы на внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля.

Украина Рух новых сил Михаил Саакашвили

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 29 июня

Беспорядки в Тбилиси в ночь на 21 июня

Жена Саакашвили возглавила марш оппозиции в Тбилиси

Жена Саакашвили возглавила марш оппозиции в Тбилиси

Жена эмира Дубая сбежала в Лондон с детьми и $40 млн

Жена эмира Дубая сбежала в Лондон с детьми и $40 млн

Дональд Трамп прибыл в Южную Корею

Япония облегчит с сентября визовый режим для бизнесменов и студентов из России

Слуцкий договорился с находящейся в тюрьме США Бутиной регулярно созваниваться

Трамп обвинил администрацию Обамы в кризисе вокруг поставок Турции российских С-400

Трамп обвинил администрацию Обамы в кризисе вокруг поставок Турции российских С-400

В Черное море направился ракетный эсминец ВМС США

Путин не согласился с Элтоном Джоном и призвал западных либералов оставить детей в покое

Путин не согласился с Элтоном Джоном и призвал западных либералов оставить детей в покое

Президент РФ обрадовал журналистов отсутствием у Москвы агрессивных намерений

Президент РФ обрадовал журналистов отсутствием у Москвы агрессивных намерений
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');