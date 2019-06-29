ЦИК Украины зарегистрировал кандидатов от партии Саакашвили на выборы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатов от партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, сообщила гражданская сеть "Опора".

Партии удалось зарегистрировать кандидатов в депутаты в одномандатных округах и многомандатном округе, а также своего представителя в Центральной избирательной комиссии. Эту информацию подтвердил бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

Ранее сообщалось, что верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу ЦИК об участии партии "Рух новых сил" Саакашвили во внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда Киева, которое отменяет постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов от этой политсилы на внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля.