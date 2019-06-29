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Гапонцев договорился с властями США об исключении из "кремлевского списка"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Основатель американской IPG Photonics Валентин Гапонцев и Минфин США достигли договоренности по иску о включении миллиардера в "кремлевский список", говорится в документе из электронной базы данных судебной системы США.

Договоренность позволит сторонам заключить мировое соглашение. "Стороны готовят соответствующую документацию и добиваются официального одобрения", — говорится в документе.

30 января 2018 года Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский список". В него попали российские предприниматели, чье состояние оценивается в $1 млрд и более. В список были включены 96 человек - ровно столько бизнесменов вошли в российскую часть списка миллиардеров Forbes, опубликованного в марте 2017 года.

Позднее Forbes перенес Гапонцева из российской части рейтинга в американскую, однако власти США не стали обновлять "кремлевский список".

Гапонцев подал иск против Минфина США и его руководителя Стивена Мнучина в федеральный суд округа Колумбия, писал журнал The National Law Journal.

Кремлевский доклад ("кремлевский список") - перечень чиновников и бизнесменов, близких, по мнению Вашингтона, к руководству РФ.

Составление доклада было предусмотрено законом "О противостоянии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 года. В соответствии с этим законом Минфин США обязался 29 января 2018 года передать в профильные комитеты конгресса США отчет о высокопоставленных российских чиновниках и предпринимателях, близких к Кремлю.

США РФ Валентин Гапонцев

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