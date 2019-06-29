Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 29 июня

Трамп захотел пожать руку Ким Чен Ыну, "Би-би-си" назвала руководителя отравлением Скрипалей, Минюст США усомнился в безопасности еще одного "Боинга"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

Трамп предложил Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи. Президент США в твиттере напомнил, что направляется в Южную Корею и выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне "просто чтобы пожать ему руку и сказать "Привет". Позднее Трамп подтвердил журналистам намерение посетить демилитаризованную зону.

"Би-би-си" рассказала о предполагаемом руководителе операции по отравлению Скрипалей. Им назван третий фигурант в "деле Скрипалей" Денис Сергеев (Сергей Федотов). Сергеев мог встречаться в Лондоне с другими подозреваемыми - Александром Мишкиным (Александр Петров) и Анатолием Чепигой (Руслан Боширов) и отвечать за связь с ГРУ. Он звонил только по одному бесхозному номеру, причем телефон предполагаемого связного не подключался к вышкам мобильной связи и не имел IMEI.

Паводки в Иркутской области привели к затоплению федеральной трассы, отключению света и эвакуации населения. Уровень воды на трассе Р-255 "Сибирь" достиг трех метров, автомобильное сообщение между Иркутском, Красноярском и Братском полностью перекрыто. Более 15,6 тысяч человек остаются без электроэнергии. Уровень воды в реке Ия составляет 1357 см при критической отметке 700 см. К пострадавшим от наводнения выехали психологи МЧС.

Минюст США начал проверку еще одного самолета Boeing - 787 Dreamliner. Источники The Seattle Times рассказали, что ведомство получило данные о "некачественной работе" на заводе Boeing в Южной Каролине. Несколько отдельных сотрудников предприятия получили повестки в суд. Издание отмечает, что Минюст США также занимается сертификацией Boeing 737 MAX после двух катастроф этого лайнера.

Миллиардер Валентин Гапонцев и власти США договорились об исключении россиянина из "кремлевского списка". Договоренность позволит сторонам заключить мировое соглашение. В прошлом году Гапонцев подавал иск против Минфина США и его руководителя Стивена Мнучина в федеральный суд округа Колумбия из-за своего включения в "кремлевский доклад".

Новости по теме

Новости

Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек в поставке Турции С-400

СМИ узнали о проверке Минюстом США Boeing 787 Dreamliner

СМИ узнали о проверке Минюстом США Boeing 787 Dreamliner

Трамп подтвердил намерение посетить демилитаризованную зону на границе с КНДР

Гапонцев договорился с властями США об исключении из "кремлевского списка"

Трамп предложил Ким Чен Ыну встретиться после G20

Верховный суд Украины допустил партию Саакашвили до выборов

Отравление Сергея Скрипаля

"Би-би-си" рассказала о предполагаемом руководителе отравлением Скрипалей

"Би-би-си" рассказала о предполагаемом руководителе отравлением Скрипалей

США заявили, что атаку на саудовский нефтепровод провели из Ирака

США направили дополнительные истребители на Ближний Восток

Дальний дрон США внезапно изменил маршрут полета у черноморского побережья РФ

Дальний дрон США внезапно изменил маршрут полета у черноморского побережья РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');