Что случилось этой ночью: суббота, 29 июня

Трамп захотел пожать руку Ким Чен Ыну, "Би-би-си" назвала руководителя отравлением Скрипалей, Минюст США усомнился в безопасности еще одного "Боинга"

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

Трамп предложил Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи. Президент США в твиттере напомнил, что направляется в Южную Корею и выразил желание встретиться с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне "просто чтобы пожать ему руку и сказать "Привет". Позднее Трамп подтвердил журналистам намерение посетить демилитаризованную зону.

"Би-би-си" рассказала о предполагаемом руководителе операции по отравлению Скрипалей. Им назван третий фигурант в "деле Скрипалей" Денис Сергеев (Сергей Федотов). Сергеев мог встречаться в Лондоне с другими подозреваемыми - Александром Мишкиным (Александр Петров) и Анатолием Чепигой (Руслан Боширов) и отвечать за связь с ГРУ. Он звонил только по одному бесхозному номеру, причем телефон предполагаемого связного не подключался к вышкам мобильной связи и не имел IMEI.

Паводки в Иркутской области привели к затоплению федеральной трассы, отключению света и эвакуации населения. Уровень воды на трассе Р-255 "Сибирь" достиг трех метров, автомобильное сообщение между Иркутском, Красноярском и Братском полностью перекрыто. Более 15,6 тысяч человек остаются без электроэнергии. Уровень воды в реке Ия составляет 1357 см при критической отметке 700 см. К пострадавшим от наводнения выехали психологи МЧС.

Минюст США начал проверку еще одного самолета Boeing - 787 Dreamliner. Источники The Seattle Times рассказали, что ведомство получило данные о "некачественной работе" на заводе Boeing в Южной Каролине. Несколько отдельных сотрудников предприятия получили повестки в суд. Издание отмечает, что Минюст США также занимается сертификацией Boeing 737 MAX после двух катастроф этого лайнера.

Миллиардер Валентин Гапонцев и власти США договорились об исключении россиянина из "кремлевского списка". Договоренность позволит сторонам заключить мировое соглашение. В прошлом году Гапонцев подавал иск против Минфина США и его руководителя Стивена Мнучина в федеральный суд округа Колумбия из-за своего включения в "кремлевский доклад".