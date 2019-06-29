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В Черное море направился ракетный эсминец ВМС США

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS Carney в субботу начал прохождение пролива Дарданеллы на пути в Черное море, сообщил 6-й оперативный флот ВМС США.

Эсминец, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, примет участие в начинающихся 1 июля у берегов Украины многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019.

Как отмечается в сообщении флота, Carney начал свой заход в Черное море в целях укрепления региональной стабильности на море и участия в учениях Sea Breeze 2019.

В ежегодных американо-украинских учениях примут участие корабли ВМС США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, а также Грузии. Всего в них будет задействовано около 900 военнослужащих.

При этом в нынешнем году ВМС США будут представлены сразу двумя кораблями - эсминцем Carney, который прежде уже неоднократно заходил в Черное море, а также одним из новейших вспомогательных десантных кораблей - USNS Yuma. Он уже зашел в Черное море.

Carney, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook, Porter и Ross, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте.

Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Черное море США Carney Украина Sea Breeze

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