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Российские военные заявили о наблюдении за действиями эсминца США в Черном море

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что отслеживают действия ракетного эсминца ВМС США Carney, который вошел в Черное море.

Как заявили в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ, силы Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем сразу после его вхождения в акваторию моря.

Российские военные рассказали, что к непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый". Помимо этого, на всем протяжении пребывания Carney в зоне ответственности ЧФ, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота, отметили в центре.

Накануне 6-й оперативный флот ВМС США сообщал, что ракетный эсминец USS Carney начал прохождение пролива Дарданеллы на пути в Черное море.

Военный корабль, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, примет участие в начинающихся 1 июля у берегов Украины многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019.

В ежегодных американо-украинских учениях примут участие корабли ВМС США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, а также Грузии. Всего в них будет задействовано около 900 военнослужащих.

При этом в нынешнем году ВМС США будут представлены сразу двумя кораблями - эсминцем Carney, который прежде уже неоднократно заходил в Черное море, а также одним из новейших вспомогательных десантных кораблей - USNS Yuma. Он также находится уже в Черное море.

Carney, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook, Porter и Ross, размещен на постоянной основе в Европе на испанской военно-морской базе в Роте.

Эти корабли вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Черное море СНА Carney Миноброны РФ Черноморский флот Сметливый

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