Российские военные заявили о наблюдении за действиями эсминца США в Черном море

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что отслеживают действия ракетного эсминца ВМС США Carney , который вошел в Черное море.

Как заявили в воскресенье в Национальном центре управления обороной РФ, силы Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем сразу после его вхождения в акваторию моря.

Российские военные рассказали, что к непосредственному наблюдению за действиями американского военного корабля приступил сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый". Помимо этого, на всем протяжении пребывания Carney в зоне ответственности ЧФ, за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота, отметили в центре.

Накануне 6-й оперативный флот ВМС США сообщал, что ракетный эсминец USS Carney начал прохождение пролива Дарданеллы на пути в Черное море.