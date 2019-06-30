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Встреча Трампа с Ким Чен Ыном продлилась около часа

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп завершили переговоры в южнокорейской части демилизаризованной зоны, передают транслирующие это событие азиатские телеканалы.

Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проводили Ким Чен Ына до границы. Северокорейский лидер пересек ее и вернулся на родину.

Общение двух лидеров продолжалось около часа - значительно больше, чем предполагалось.

По итогам встречи Трамп заявил, что озвучил Ким Чен Ыну идею поездки в Вашингтон.

"В какой-то момент все это состоится", - сказал американский президент журналистам в Южной Корее по итогам переговоров с северокорейским лидером.

КНДР Ким Чен Ын США Дональд Трамп

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