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Помпео рассчитывает на возобновление переговоров с КНДР в июле текущего года

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Переговоры между США и КНДР по вопросам денуклеаризации могут на рабочем уровне возобновиться в июле текущего года, сообщил журналистам госсекретарь США Майк Помпео.

"Это произойдет где-то в июле, вероятно в течение двух или трех недель, по моим предположениям, в середине месяца, в месте, которое еще предстоит определить, - сказал Помпео на американской военной базе Осан в Южной Корее.

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