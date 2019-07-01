В Индонезии задержан лидер крупной террористической организации

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Полиция Индонезии арестовала предполагаемого главаря террориcтической группировки "Джамаа Исламия" Пара Виджаянто, сообщает газета The Straits Times.

По данным полиции, он был арестован в субботу в своем доме в пригороде столицы.

Он находился в розыске около 16 лет по обвинению в причастности к ряду терактов, в том числе атаки на остров Бали в 2002 году, когда 202 человека погибли от взрывов на курорте Кута и возле генконсульства США. Еще 200 получили ранения.