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Более 60 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Число раненных в результате мощного взрыва, прогремевшего в афганской столице в понедельник утром, достигло 65 человек, сообщил глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере.

Среди пострадавших - девять детей, отметил он.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

ЧП произошло в густонаселенном районе Кабула Пули Мухаммадхон - недалеко от министерства обороны страны; это случилось в час пик, когда улицы запружены народом. Очевидцы сообщают о большом количестве машин скорой помощи, следующих к месту взрыва.

После взрыва спецназ блокировал район, в котором скрываются вооруженные террористы, сообщил глава пресс-службы ведомства Нусрат Рахими.

Он подтвердил сообщения о том, что взрыв прогремел в результате подрыва заминированного автомобиля.

"Примерно в 8:55 ( 7:25 мск - ИФ) в Кабуле в зоне ответственности 16-го полицейского участка был взорван заминированный автомобиль. Затем несколько вооруженных лиц ворвались в ближайшее здание. Спецназ МВД блокировал район, идет операция по ликвидации террористов", - написал Рахими в своем твиттере.

Вместе с тем агентство Associated Press обращает внимание, что взрыв произошел тогда, когда США и афганские талибы (движение "Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) ведут мирные переговоры в Катаре.

Кабул Афганистан

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