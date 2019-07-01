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"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в Кабуле

Пострадали 65 человек

"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в Кабуле
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ответственность за взрыв в Кабуле взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в России). Об этом объявил представитель организации Забиулла Муджахид, передает афганское информагентство Khaama Press.

Террористы подорвали заминированный автомобиль рядом с центром логистики и материально-технического обеспечения министерства обороны Афганистана. По словам представителя "Талибана", после взрыва боевики открыли стрельбу по военным.

По последним данным медиков, в результате взрыва пострадали 65 человек, в том числе девять детей. Их госпитализировали. Khaama Press также отмечает, что были неподтвержденные сообщения о десятках погибших.

Взрыв в Кабуле произошел в утренний час пик неподалеку от района, где расположены иностранные посольства, в том числе дипмиссия США.

Кабул Афганистан Талибан

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