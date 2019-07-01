"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в Кабуле
Пострадали 65 человек
Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ответственность за взрыв в Кабуле взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в России). Об этом объявил представитель организации Забиулла Муджахид, передает афганское информагентство Khaama Press.
Террористы подорвали заминированный автомобиль рядом с центром логистики и материально-технического обеспечения министерства обороны Афганистана. По словам представителя "Талибана", после взрыва боевики открыли стрельбу по военным.
По последним данным медиков, в результате взрыва пострадали 65 человек, в том числе девять детей. Их госпитализировали. Khaama Press также отмечает, что были неподтвержденные сообщения о десятках погибших.
Взрыв в Кабуле произошел в утренний час пик неподалеку от района, где расположены иностранные посольства, в том числе дипмиссия США.