Иран превысил лимит по запасам низкообогащенного урана

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Иран уже превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает в понедельник агентство Fars со ссылкой на неназванный источник.

"После проведенного в прошлую среду замера обогащенных ядерных материалов Ирана инспекторы Международного агентства по атомной энергии обследовали их вновь сегодня и сообщили, что иранские запасы превысили 300 кг", - сказал источник.

При этом источник подчеркнул, что превышение 300-килограмового лимита объемов урана, обогащенного на 3,67%, является частью мер Ирана в связи с изменением обязательств по СВПД в ответ на выход США из СВПД и неспособность европейских стран соблюдать свои собственные обязательства.

Ранее постпред Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи заявил в интервью телеканалу CNN, что если ситуация вокруг СВПД не изменится в ближайшие десять дней, то Иран приступит ко второй стадии увеличения запасов низкообогащенного урана и превысит оговоренные в соглашении объемы.

8 мая 2019 года Тегеран объявил, что приостановит выполнение части своих обязательств, взятых ранее в рамках "ядерной сделки". Это заявление было сделано через год после выхода из сделки Соединенных Штатов.

В соответствии с соглашением 2015 года Иран обещал в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды и хранить не более 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф сообщил, что Тегеран приступит ко второму этапу сокращения своих обязательств в рамках СВПД по иранской ядерной программе 7 июля.