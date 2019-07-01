МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном лимита в 300 кг низкообогащенного урана

По соглашению 2015 года Иран обещал хранить не более 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник подтвердило, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает издание The Wall Street Journal.

"Мы можем подтвердить: генеральный директор МАГАТЭ проинформировал Совет управляющих о том, что агентство 1 июля удостоверилось в превышении общих запасов иранского урана, обогащенного до 3,76%, лимита в 300 кг", - цитирует издание слова представителя МАГАТЭ.

Ранее в понедельник агентство Fars со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный СВПД. Позднее это подтвердил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

8 мая в Тегеране объявили, что поскольку европейские страны не выполнили часть обязательств по СВПД, прежде всего, о запуске механизма расчетов с Ираном INSTEX и распространении его на нефтяные сделки, иранская сторона прекращает вывоз излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов. Иран дал европейским странам 60 дней на выполнение обещаний, пригрозив в противном случае начать обогащение урана выше разрешенных сделкой уровней и вернуться к модернизации тяжеловодного реактора в Араке.

В начале мая президент Ирана Хасан Рухани уведомил партнеров страны по СВПД - Россию, Китай, Германию, Францию - о намерениях отказаться от выполнения части обязательств по ядерной сделке в связи с выходом из нее США и введением Вашингтоном санкций против Тегерана.

Иранская сторона заявляла, что превысит объем разрешенного для хранения в стране низкообогащенного урана в 300 кг 27 июня, однако в тот день такого объявления не последовало.

В соответствии с соглашением 2015 года Иран обещал в течение 15 лет продавать за границу излишки урана и тяжелой воды и хранить не более 300 кг низкообогащенного урана и 130 тонн тяжелой воды.

Глава МИД Ирана Зариф сообщил, что Тегеран приступит ко второму этапу сокращения своих обязательств в рамках СВПД по иранской ядерной программе 7 июля.